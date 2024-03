«Tegime Eestis oma iseseisvuse taastamise järel kohe otsuse, et me ei jää enam kunagi üksi. Seetõttu sai Eesti liitumisest NATO-ga üks peamisi välis- ja julgeolekupoliitilisi sihte pärast iseseisvuse taastamist,» ütles Kallas.

«Meil on täna nii palju, mida hinnata ja hoida,» ütles Kallas. «Mul on hea meel, et Eesti inimeste toetus NATO-le on jätkuvalt kõrge ja viimase kahe aastaga on kahekordistunud ka muukeelsete elanike toetus,» lisas ta.