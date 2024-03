Marin Mõttus andis üle volikirja Tšiili presidendile

Volikirja üleandmise tseremooniale järgnenud vestluses kinnitasid Mõttus ja president Boric Eesti ja Tšiili häid suhteid. Mõttus tõi välja, et Eesti ja Tšiili on mõlemad uuendusmeelsed riigid. Tšiilis on suur huvi Eesti digiriigi ja Eesti kogemuste vastu küberturvalisuse valdkonnas. Tšiili on tehnoloogiliste ressursside poolest just neis valdkondades oma regioonis liidripositsioonil.