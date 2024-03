Ida-Virumaa eestikeelse kooli eest seisjad lähevad kohtusse

Maria Ronk, Toila gümnaasiumi 1. klassis käiva tütre ja 6. klassis õppiva poja ema, tõi kohtusse mineku ühe põhjusena välja, et puudub mõjuanalüüs, kuidas mõjub Ida-Virumaa ainsa läbinisti eesti keelekeskkonnaga kooli keskkooliosa sulgemine maakonna edasisele arengule, eriti arvestades seda, et Ida-Virumaa asub Eestile vaenuliku Venemaa külje all ning seal on eestlased venelastega võrreldes vähemuses.