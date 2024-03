Kirikulõhe nähtav osa on ristitee konflikt Tartus. Reedeõhtune palverännak sümboliseerib Kristuse kannatusi. Tartu ristitee käis läbi kolme luterliku pühakoja, aga samuti peatuti palveks õigeusu, baptistide, katoliku ja adventistide kirikus, ootamatult jäi aga külastamata Jaani kirik. Ülikooli-Jaani koguduse kõrvale jätmine ristiteest on märk sellest, et liberaalsed vaated on Tartu kirikutegelaste enamusele vastuvõetamatud. Aga mitte ainult neile, sest Ülikooli-Jaani koguduse tõrjumine ristiteelt iseloomustab varjatult podisevat konflikti terves luteri kirikus, aasta suurima kristliku püha eel on näha jäämäena peidus oleva tüli veepealne tipp.