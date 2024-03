Ruussaar nentis, et Mihhail Kõlvarti mahavõtmiseks kokku saadud 41 häält oli küll piisav, et linnapead umbusaldada, aga samas ka mitte üleliia ülekaalukas. «Põnevad nädalad on meil ees, sest need võimalikud kombinatsioonid Tallinna uue linnavõimu loomiseks, mis annaksid 40+ häält, saab olema üsna keeruline. Märkimisväärne on Isamaa roll selles protsessis, kes on olnud võimalikest uutest koalitsioonipartneritest kõige aktiivsem, toonud välja oma ideed, mida Tallinna koalitsiooni täide hakkavad viima. Paljuski on need kõik üleriigilised prioriteedid. Aga oleme ausad, kõige paremas rollis on praegu sotsid: nad tunnevad Tallinna linnamasinat, seal töötavaid inimesi, nad teavad, kes on Keskerakonna vaimust kantud ja kes mitte.»