Konnaränne sulgeb Astangu ühel teelõigul kuuks ajaks öötundideks liikluse

Lõigul Kotermaa tänav 1 kuni Astangu tänav 19/3 kuu aega kehtiv sõidukeeld hõlmab sel perioodil ajavahemikku kella 20 kuni kella 7-ni ning see ei puuduta ühistransporti.

Astangu tänav Tallinnas on üks Eesti aktiivsemaid kahepaiksete rändekohti, kus konnade teekond talvituskohtadest kudemistiikidesse ületab sõiduteed. See muudab nende teekonna ohtlikuks ja paljud hukkuvad autorataste all.

Haabersti linnaosa vanem Oleg Siljanovi sõnul toimub Astangu tänava osaline sulgemine juba viiendat kevadet ning see on vajalik, et tagada kahepaiksetele ohutu rändetee talvituskohtadest sigimistiikidesse. «Tänavalõigu sulgemine päikeseloojangust päikesetõusuni on vajalik selleks, et hoida ära konnade massiline hukkumine Astangu tänaval,» lausus ta Haabersti linnaosavalitsuse pressiteenistuse vahendusel.

Siljanov lisas, et viimasel kaheksal aastal on vabatahtlikud Tallinna elanikud aidanud kahepaikseid üle tee, leevendades nõnda nende hukkumise protsenti, mis ei ole samas püsiv lahndus pobleemile.

«Lähiaastatel on plaanis Astangu tänava alla rajada konnatunnelid ning sel kevadel juba alustati kudemistiikide seisundi parandamisega. Astangu tänava kudemistiigid jäävad moodustamisel oleva Astangu-Mäeküla kaitseala koosseisu,» täpsustas Siljanov.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on kõnealune Astangu tänava lõik üks Eesti suurimaid kahepaiksete rändekoridore, mida läbib igal kevadel lühikese aja jooksul tuhandeid konni, kärnkonni ja vesilikke.

«Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all ning punase raamatu uute hinnangute kohaselt on see üks kõige kesisemas seisus olev loomarühm,» märkis Svet. «Kui liiklemiskeeldu ei rakendata ja vabatahtlikke ei ole abistamas, võib ka väikese liikluskoormuse korral Astangu tänaval konni massiliselt hukkuda.»

Ühtlasi pani abilinnapea liiklejatele südamele, et nad kehtivast liikluspiirangust kinni peaksid.

Taotlusega tagada Astangu tänaval kahepaiksetele turvaline liikumistee pöördus linnavõimude poole Eestimaa Looduse Fond.

Konnarände perioodiks peatatakse märtsi lõpus alanud Astangu tiikide hooldustööd, mille eesmärgiks on avada tiigid päikesele ja seeläbi tagada kahepaiksetele parimad sigimistingimused.