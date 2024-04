Politsei ootab tähelepanekuid kiiruspiirangute eiramise kohtadest

Politseikolonelleitnant Sirle Loigo sõnul teavad ja märkavad kohalikud inimesed kõige paremini, kus on probleemsed kohad liikluses. Näiteks eelmisel aastal tehti liiklustalgude kaardirakendusele enim märkeid Tallinnas Luise, Koidu ja Toompuiestee tänavate piirkonda. Talgute ajal fikseeriti seal 14 liiklusalast rikkumist.

Liiklustalgutest on saanud omamoodi kevadekuulutaja, mil politsei keskendub pärast pikki talvekuid kõige põletavamale probleemile liikluses ehk kiiruse ületamisele. Kuigi see on üks peamisi liiklusõnnetuste põhjuseid, ei pea inimesed kiiruse ületamist teab mis suureks patuks.