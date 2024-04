Algab sinilillekampaania «Anname au!»

Üheteistkümnendat aastat toimuva sinilillekampaania eesmärk on kutsuda inimesi kandma sinilillemärki kaitseväe ning Kaitseliidu veteranide auks ning nende lähedaste tunnustuseks. Meie seas on üle 3000 veterani, kes on osalenud erinevatel rahvusvahelistel sõjalistel ja rahutagamise operatsioonidel mitmel pool maailmas. Veteranide sümboliks on sinilill, millega saab igaüks näidata, et väärtustame nende panust meie ühise julgeoleku heaks. Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimse ja psüühilise erivajadusega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö.