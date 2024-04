Puugid läksid liikvele

Maria Vikentjeva teatel tasub puugiohtu tõsiselt võtta, sest Eestis püsib puukentsefaliidi ja -borrelioosi esinemissagedus kõrgel tasemel. 2023. aastal registreeriti 4520 puukborrelioosi juhtu, mida on eelneva aastaga võrreldes 47 protsenti rohkem ja 208 puukentsefaliidi juhtu, mis on samuti 47 protsenti kõrgem näitaja. Puukborrelioosi haigestumus 100 000 elaniku kohta on kõrgeim Hiiumaal, Saaremaal ja Läänemaal. Puukentsefaliiti on kõige enam registreeritud Saaremaal, Võrumaal ja Pärnumaal.

Puukentsefaliidi vastu puudub spetsiifiline ravi ning leevendatakse vaid sümptomeid. Ühtlasi on tegemist ainsa haigusega, mida saab vältida vaktsineerimise kaudu. «Puukentsefaliidi vältimiseks on olemas tõhusad ja ohutud inaktiveeritud vaktsiinid täiskasvanutele ja lastele alates esimesest eluaastast. Esmane vaktsineerimiskuur koosneb kolmest süstist,» rääkis Vikentjeva. Ta lisas, et kaks esimest süsti tehakse ühe kuni kolme kuulise vahega, kolmas kuni aasta hiljem. Puukentsefaliidi vastu on vaktsineeritud ja õigeaegselt korduvvaktsineeritud ligi 18 protsenti Eesti elanikkonnast.

Kuivõrd Eesti on puukentsefaliidi leviku endeemiline piirkond, soovitab terviseamet puukentsefaliidi korduvvaktsineerimist iga kolme, kuid kindlasti viie aasta järel. Vaktsineerimist soovitatakse riskirühmadele, kellel on elustiilist või töölaadist sõltuvalt suurem risk kokkupuuteks puukidega, näiteks maapiirkondade elanikud, metsandus- ja põllumajandustöötajad, jahimehed, piirivalvurid ja kaitseväelased.

Puukidega levivate puukborrelioosi ja erlihhioosi ennetamiseks ei ole veel immuunsust tagavat vaktsiini loodud ja seetõttu on nende eest parim kaitse puugihammustuse vältimine. Kui puuk on aga ennast juba keha külge haakinud, tuleb see eemaldada esimesel võimalusel ja haigustunnuste ilmnemisel pöörduda perearstikeskuse poole edasiste juhiste saamiseks.

Täiendavat infot puukide ja nende kaudu levivate haiguste kohta võib leida SIIT.