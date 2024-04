Läänemets rõhutab, et tegu pole lihtsalt patriarhi väljaütlemisega, vaid see põhimõte kanti ka eelmisel nädalal toimunud Maailma Vene Rahvaste Nõukogu konverentsil vastu võetud määrusesse, mis on avaldatud ka Moskva patriarhaadi kodulehel. Siseministri sõnul on mõeldamatu, et Eestis tegutsev MPEÕK võiks oma tegevuses mingilgi määral juhinduda sellisest õpetusest ja nägemusest.