Gümnaasiumi saatuse pärast sekkusid võitlusse reklaam ja politsei

Toila lapsevanemate sõnul mõjub see aga kohalikule kogukonnale nagu soola raputamine lahtisele haavale.

Toila kogukonna pahameel ja ärritus on tingitud sellest, et alles möödunud nädala keskel otsustas sealne vallavolikogu häältega 9:7, et ületulevast õppeaastast lõpeb Toila gümnaasiumis gümnaasiumihariduse andmine ning õppeasutus jätkab ainult põhikoolina.