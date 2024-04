Jõuametid soovivad Narva piiripunkti ööseks sulgeda

Tänavu veebruarist, pärast seda, kui Venemaa lõpetas Narva-Jaanilinna piiripunkti kaudu sõidukitega piiri ületamise võimaluse, on seal piiriületuste arv vähenenud: jaanuaris oli mõlemas suunas kokku üle 170 000 piiriületuse, veebruaris umbes 108 000.

Oluliselt on vähenenud ka öiste piiriületuste arv. Veebruaris ületas öisel ajal Narvas piiri 13 000 inimest, keda on pea kaks korda vähem võrreldes jaanuariga.

Piirivalve juht Veiko Kommusaar selgitas, et kõiki asjaolusid arvestades on mõistlik piiripunkt ööseks kinni panna. «Esiteks on oluliselt vähenenud öiste piiriületajate arv, mistõttu pole piiripunkti ööpäev läbi avatuna hoida otstarbekas. Teiseks ei ole meie hinnangul õige, et sel ajal, kui Venemaa peab täiemahulist sõda oma naaberriigi vastu ning Eesti ei soovita Venemaad külastada, kulutab PPA Eesti maksumaksja raha Narva piiripunkti ööpäev läbi avatuna hoidmiseks,» selgitas ta.

Piiripunkti öine sulgemine ei tähenda tema sõnul, et piiripunkt tühjaks jääb – ametnikud on seal ikka kohal ning piirpunkti töötajate arv ei vähene. «See otsus annab meile võimaluse tööd ümber korraldada nii, et päeval põhjalikumalt kontrollida piiriületajaid ja vajadusel tugevdada valvet rohelisel piiril,» lisas Kommusaar.

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja tolli alal Ursula Riimaa ütles, et tolli jaoks on idapiiril oluline põhjalik kontroll ning takistada salakauba liikumist ja sanktsioonide järelevalvet. «Juba praegu on rahvusvaheline kaubandus Narvast ümber suunatud ning edaspidi keskendume Narva tollipunktis reisijate pagasi ja kauba kontrollile päevasel ajal,» ütles Riimaa.

Siseministeerium on juba koostanud piiripunkti töökorralduse muutmise eelnõu ja see jõuab peagi valitsusse. Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik toonitas, et Eesti soovitab Venemaale reisimist täielikult vältida – ka seetõttu, et julgeolekukaalutlustel võib olla vajalik mõne piiripunkti viivitamatu sulgemine ning siis ei ole harjumuspärase teekonna kaudu Eestisse naasmine võimalik.

Ettepanek Narva piiripunkt ööseks sulgeda tehakse tähtajatult.