OLUKORRAST TALLINNAS ⟩ Abilinnapea Svet: Keskerakond vaatab enda sisse ning EKREga võimuliitu ei tiku

Samas, arvestades seda, et neli erakonda on nii Tallinna kui Eesti juhtimisel väga erinevate arusaamadega, ja mõeldes ülinapile enamusele linnavolikogus, siis Svet ei usu, et koalitsioonipartnerid hakkavad valitsusprogrammi väga sisukalt läbi töötama. Ta meenutas, et sotside ja Keskerakonna läbirääkimised 2021. aasta sügisel kestsid kaks nädalat, nüüd on võimuliidul plaan kõnelustega lõpule jõuda neljapäevaks. «Laias plaanis ma arvan, et võetakse Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonileping, selles leitakse enda jaoks paar-kolm probleemi, mis sealt välja võetakse ja iga erakond lisab omalt pool paar-kolm sümboolset, tõenäoliselt populistlikku asja. Ja ilma väga suure lootuseta, et koalitsioon püsib stabiilselt ja pikalt.»