Narkomaan uutest tapvatest ainetest: «Viimase kahe aastaga on surnud juba 25–30 tuttavat.»

Üle kahekümneaastase staažiga narkomaan Andres tunnistab uttu mattunud Lasnamäe kebabiputka parklas, et elu on muutunud. Me istume mu päevi näinud Volkswagenis, kõrvalistuja aken on lahti ning ta käsi sigaretiga kõõlub sealt välja – udu ja sigaretisuits on visuaalselt eristamatud. Kui lisada sellele kapuuts ta peas, tuleb tunnistada olukorra klišeelikkust.

«Ma ei suuda sulle selgitada, kui jõhkralt on siin kõik muutunud,» ütleb Andres (nimi muudetud) Lasnamäe kohta, kus ta on terve oma elu veetnud. Täna on siin oluliselt turvalisem, kui 25 aastat tagasi – kadunud on noa ähvardusel röövimised ja muu tänavakuritegevus. Tänavad on ohtutumad, aga ained aina ohtlikumad – üledoosid on tõusmas ning juba 25 euro jagu nitaseeni (uus sünteetiline opioide ainete rühm – toim) võib vanglasse saata.

Andres alustas eelmisel sajandil heroiini süstimisega «Siis ei olnud veel keegi fentanüülist kuulnudki,» ütleb ta.

Fentanüül jõudis Eestisse 2002. aasta alguses – ameeriklaste 2001. aasta oktoobrikuine sissetung Afganistani, mille oopiumipõldudel kasvatati suurem osa kogu maailmas heroiini tootmiseks kasutatud moonist, sulges tarneahelad ja turul valitses tühjus, mida aga loodus ei armasta. Kuna fentanüül on sünteetiline opioid, piisab selle valmistamiseks õigetest lähteainetset ja laborist. Tänaval müüdav fentanüül oli kuni 50 korda kangem kui heroiin.

Niimoodi algaski 20 aastat kestnud fentanüüli võimuperiood, mille jooksul suri ametliku statistika kohaselt fentanüüli üledoosi 1468 inimest. Tänaseks on fentanüülid kadunud ning turu on hõivanud veelgi kangem nitaseenide ainerühm, mis on suuresti põhjustanud ka viimaste aastate üledooside tõusu.