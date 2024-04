FOTOD ⟩ Toila gümnaasiumi juurest kadus kirgi kütnud reklaamplakat

Täna hommikul, kui viimastel nädalatel ajakirjanduse huviorbiiti sattunud Toila gümnaasiumi õpilased ja õpetajad saabusid kooli, nägid nad, et selle juurest on kadunud sinna pühapäeva pärastlõunal treileril veetud reklaam, mis kuulutas, et Ida-Virumaal annab parimat eestikeelset haridust Kohtla-Järve gümnaasium.