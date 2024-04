Vabaduse väljak saab ajutise õuemööbli

Abilinnapea Vladimir Svet rääkis, et Vabaduse väljaku betoonmööbel on tugevalt amortiseerunud ning vajab hädasti väljavahetamist. «Soovime, et uus ja püsiv lahendus oleks tänapäevane, mugav, hõlpsasti liigutatav ja aasta ringi kasutatav. Selleks, et jõuda püsiva lahenduseni, tuleks aga korraldada disainikonkurss. Kuniks konkursi tulemused on käegakatsutavad, asendame vana mööbli uuega, olgugi et ajutiselt,» ütles Svet.