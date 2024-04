Pirita linnaosa valitsuse teatel on selle korteri omanik, kuhu Hanimägi on sisse registreeritud, öelnud, et ta ei ole seal tegelikult elanud. Advokaat taotleb nüüd Hanimägi püsiva elukohakande tühistamist Tallinna linnas, sest see riivab Antonjuki õigust teostada oma mandaati volikogus.