Autode tekitatav müra on nii suur, et beebimonitor, mis peaks aitama valvata tema seitsmekuuse lapse und, käivitub 60 meetri kauguselt kostvate mootorihelide peale vahetpidamata. Laps saab päeval kolmanda korruse rõdul vankris magada tavapärase pooleteise tunni asemel heal juhul 20–30 minutit – siis ajab müra ta üles.

Nii see on, sest ega muidu küsiks Tiskreoja uusarenduse paljud elanikud juba aasta aega nii Harku vallalt kui arendaja Invegolt, mida need kavatsevad ette võtta, et suurt müra vähendada. Sealse korteriühistu juhatuse liige Lehar Lindre tellis juba mullu kevadel enda esimese korruse terrassil mürataseme mõõtmise, mis andis normi ületavad näidud.