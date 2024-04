Pevkur: Investeering laskemoona tootmisse võiks olla 50–150 miljonit

Pevkur rääkis intervjuus Postimehele, et arvatavasti tehakse esmalt koostöölepe kellegagi, kes teeb kogu mürskude valmistamise tsüklit, ja Eesti teeks sellest mingi osa. «Meile on oluline, et saame kännu tagant liikuma. Hindame realistlikuks investeeringut vahemikus 50–150 miljonit [eurot]. Selle eest on võimalik saada koostööliinis mingisuguse osa tegemine,» selgitas Pevkur.

Kaitsetööstusliidu juht Kalev Koidumäe nõustub selle hinnanguga. «Jah, see on adekvaatne hinnang, mida on öelnud ka erinevad tootjad, et selline see suurusjärk on – umbes 100–150 miljonit.»