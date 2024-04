Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart märkis, et riik on kaotanud tasuta ühistranspordi maakonnaliinidel, nüüd püüab Reformierakond Isamaa toetusel tühistada prii sõidu õiguse ka Tallinna linnas.

«Tasuta ühistransport on Tallinnas kehtinud alates 2013. aastast ja ausalt öeldes on raske ette kujutada, et linnaelanikud peaksid hakkama pileti eest raha maksma. Keskerakonna julge algatus on pälvinud laialdast tähelepanu ka laias maailmas - seda on teiste seas tunnustanud New Yorgi linnapea ja eelmise aasta lõpus läks tasuta ühistranspordile üle Montpellier'i regioon Prantsusmaal,» rääkis Kõlvart.