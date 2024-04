Tartu vangla järgmine direktor on Kalle Meho

«Praegustel muutuste ajal vanglateenistuses ja Tartu vanglas on Kalle Meho näidanud ülesse võimekust ja valmidust ka keerulises olukorras juhtroll võtta, et Tartu vangla meeskonda toetada ja vangla toimepidevus tagada. Viimased kuud on kinnitanud, et edukalt Tartu avavangla üksust juhtinud ja jaanuarist direktori ülesandeid täitnud Meho on igati võimekas vedama kogu vangla tööd,» ütles justiitsminister Madis Timpson.

Alates 2004. aastast on Meho töötanud vanglateenistuses erinevatel ametikohtadel, avavangla juhina on ta tegutsenud alates 2015. aastast.

«Hindan kõrgelt ausust, argumenteeritud seisukohti ja meeskonnatööd, pikalt Tartu vanglas töötades tean, et siin on see kõik olemas. Minu eesmärgiks on tõsta ühiskonnas teadlikkust vanglateenistuse tööst õigusrikkujatega ja kaasata kogukonda, et kinnipeetavate naasmine kodukohta toimuks võimalikult sujuvalt, rahumeelselt ja kõigile turvaliselt. Oluliseks eesmärgiks on ka vangla meeskonna toetamine muutuste ajal ja töörahu taastamine,» ütles Kalle Meho.