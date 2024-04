Keskkriminaalpolitsei sotsiaalmeedias kirjutatakse, et koer ja koerajuht valiti parimateks oma pühendumuse tõttu, mis ulatub välja nii ettenähtud kohustuste kui ka tavapäraste töötundide piiridest.

Terrorit tutvustatakse kui koera, kes on tööl oldud lühikese aja jooksul tuvastanud keelatud aineid ja teinud suurepärast jõukasutustööd. Ta on koer, kes hammustab või vajadusel kõrvaldab ohu ka hammustamata. Eriüksuse koerad peavadki olema parajalt hulljulged ja samas ka väga stabiilsed, et vastu pidada igasugustes tingimustes.