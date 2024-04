Kurjategijate kätte sattunud ostuandmetest on käsimüügiravimitega seotud alla ühe protsendi

Apteegi- ja haiglakaupadega tegeleva ettevõtte Allium UPI juhatuse liige Marika Pensa ütles Postimehele, et ettevõtte andmetel on kurjategijate kätte sattunud andmetest käsimüügiravimitega seotud umbes 0,65 protsenti.

«Andmebaasist olid välistatud kõik, mis väljastati apteegist kas retseptiga või sotsiaalkindlustusameti soodustusega. See tähendab ka näiteks diabeeditarvikuid. Seda infot ei koguta ja seetõttu ei saanud see ka kurjategijate kätte sattuda,» ütles Pensa.

Ta selgitas, et kliendiprogrammi raames kogutavate andmete salvestumine on tehniliselt seadistatud viisil, mis välistab ravimi tunnuskoodi ehk ATC-koodiga kaupade nimetuste registreerumise kliendiprogrammi andmekoosseisuna. ATC-kood on anatoomilis-terapeutiline keemiline kood, mille alusel klassifitseeritakse ravimid vastavalt nende keemilistele, farmakoloogilistele ja terapeutilistele omadustele ning nende toimele.