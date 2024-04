Teavituskirjas öeldakse, et 19. aprillil tulistatakse Soodla harjutusväljal terve päeva vältel kaugtulirelvadest, mistõttu on piirkond suletud. Kasutada pole võimalik ka Oandu-Ikla matkaraja Kõrvemaa lõiku. Ühtlasi hoiatatakse elanikke, et õppustega kaasneb kõrge müratase.