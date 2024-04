Hübner ütles Postimehele, et kui lekkinud andmed ulatuvad 2014. aastasse ja me oleme praegu aastas 2024, ei tundu nii vanade andmete olemasolu esmapilgul kuidagi põhjendatud ja tegemist võib olla andmete säilitamise kohustuse rikkumisega.

«Kui ettevõte on säilitanud nii pikka ostuajalugu, tekib küsimus, kas see on seadusest tulenev kohustus. Kui ei ole, siis võib olla tegemist andmete säilitamise kohustuse rikkumisega, kuna infot on säilitatud kauem kui vaja,» ütles Hübner.