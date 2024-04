«Ilmestava faktina võib öelda, et kurjategijatel võttis aega umbes 20 minutit alates infosüsteemi sisenemisest kuni andmebaaside allalaadimiseni. See on väga kiire aeg taolise rünnaku kontekstis. Pigem oli tegemist triviaalse teoga,» ütles Ambus Postimehele.