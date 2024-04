Tallinna koalitsioon sünnib uuel nädalal

Pärtel-Peeter Pere Reformierakonna fraktsioonist kinnitas, et suuremalt jaolt on teemad läbi käidud, kuid viimastes tuleb veel leida üksmeel. «Täna jõudsime ka müütilise lumekoristuseni. Ees seisab eelarve arutamine ja [koalitsioonileppe] teksti üldine ülevaatamine,» mainis ta. Teksti puhul on lahtisi otsi nii sõnastuses kui ka põhimõttelistes küsimustes, kuid Pere hinnangul pole selles kõiges midagi ületamatut. «Meil ei ole radikaalselt erinevaid lähenemisi ega arusaamu, on üksikasjad, mis määravad, millised punktid ja mis sõnastuses lähevad. Asjad tuleb omavahel läbi rääkida, jõuda personaalia küsimuseni, ja nii ta kokku saabki,» lausus ta.