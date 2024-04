MPEÕK distantseeris end Vene Rahvusliku Kogu otsustest

«Vene Rahvuslik Kogu on teise riigi valitsusväline ühendus, mille otsused ei ole vaatamata Vene Õigeusu Kiriku esindajate osalusele kuidagi seotud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga. Korduvalt oleme Sinodi avaldustes osutanud meie kiriku iseseisvusele «kirikut puudutavais majandus-, haldus-, haridus- ja ühiskondlikes küsimustes» (Tomos 1920). Me ei tunnista rahvusliku kogu lõppdokumenti, kuna see ei vasta meie meelest evangeeliumi õpetuse vaimule,» kinnitas MPEÕK.

«»Vene maailma» ehk «Russki miri» ideest on saanud evangeeliumi õpetuse aseaine ja kristlastena ei saa me seda aktsepteerida. Kirik on kutsutud kuulutama rahu ja ühtsust Kristuses. Just selline sõnum kõlab igapäevaselt meie kirikutes. Tänu sellele on eri rahvusest, erinevate vaadete ja veendumustega inimestel võimalik osaleda jumalateenistusel ning leida vaimulikku tuge ja lohutust,» rõhutas MPEÕK.