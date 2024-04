NÄDALA PERSOON ⟩ Aigar Vaigu: majanduse ja ilma ennustamine on minu jaoks liiga keerulised

«Nagu te mäletate, on Rudolfil kaks raketti,» lausub saatesarja «Rakett 69» juht Aigar Vaigu kaamerasse väga karismaatilisel moel. «Esimeses katses kasutas ta ära selle lihtsama, aga kahjuks langevari ei avanenud.»

«Teeme sellise lause, et kuna langevari ei avanenud, siis see katse kirja ei läinud,» õpetab keegi naine toa teisest nurgast emotsioonitult.

Täiesti ilmselgelt on temagi seotud Eesti ehk populaarseima teadussaate produktsiooniga, just nagu kõik need kümned teisedki, kes «Rakett 69» hooaja lõpusaate võttepaigaks olevas Elektrilevi koolituskeskuses Tallinnas tol pühapäeval juhtmeid veavad, valgustavad, meigivad või muidu tähtsa näoga ringi sagivad.