Kahest kõrvaltegevusest justiitsministrit teavitamata jätnud Parmas rikkus prokuratuuriseadust

See paragrahv seab riigi peaprokurörile tegevuspiirangu ametikohustustele teistel ametikohtadel ning sätestab, et riigi peaprokurör peab valdkonna eest vastutavat ministrit viivitamata kirjalikult teavitama, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngase sõnul teavitas peaprokurör Andres Parmas ametisse astumisel justiitsministrit sellest, et soovib peaprokurörina jätkata tööd õppejõuna Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ca 3 tundi nädalas ja et tema põhiülesannete täitmist see ei mõjuta.