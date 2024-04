Muinsuskaitseamet sattus Valgas turmtule alla ja tõmbas ebapopulaarsele plaanile pidurit

«Vastuseis oli mõnevõrra ootamatu,» tunnistas muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Kais Matteus. «Avalik arutelu alles eile õhtul hilja lõppes, kõik on väga värske ja me hetkel ei kiirusta, soovime paari nädala jooksul tulla kokku ja otsustada, kuidas me edasi liigume. Enne seda vaatame kindlasti otsa saadetud ettepanekutele ja arutelu jooksul tulnud kommentaaridele. Soov on ka vallavalitsusega koostöiselt edasi liikuda.»