President Karis kohtus riigikogu juhatusega: ka välise julgeolekuohu ees oleme suutnud pidada kinni õigusriikluse põhimõtetest

​«Eesti parlamentaarse demokraatia tugevust näitab tõik, et ka välise julgeolekuohu ees oleme suutnud pidada kinni õigusriikluse põhimõtetest. On väga oluline, et see jääks tulevikuski nii,» ütles president Alar Karis kohtumisel eile valitud Riigikogu juhatusega, kus osalesid parlamendi esimees Lauri Hussar ning aseesimehed Toomas Kivimägi ja Jüri Ratas.