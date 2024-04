LUUBI ALL ⟩ Valusa haigusega naine sai riigi ekspertide toel imeliselt terveks

Töötukassa ekspertiisi alusel otsustas sotsiaalkindlustusamet (SKA), et Kostabil ei ole enam ka puuet. Mis siis, et varem, kolm aastat tagasi oli seesama SKA määranud talle keskmise raskusastmega puude. Nüüd aga, vaatamata tõsiasjale, et lisaks muudele probleemidele olid arstid diagnoosinud tal lihastes ka närvikahjustuse, mis on ravimatu ning mille tõttu muutub tegutsemisvõime ajapikku üha piiratumaks, leidis SKA ühtäkki, et Kostabil piirangud toimetulekuks puuduvad.