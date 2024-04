Sellest, et Eesti Keskerakonna aseesimees, Narva linnapea Jaan Toots kavatseb sõita Tadžikistani, rääkis portaalile Rus.Postimees Narva ärimees, ettevõtte European Dip Service juht Andrei Fešenko.

Ärimees täpsustas kohe, et ta ei näe riske selles, et tuntud keskerakondlane sõidab riiki, mille juhtkond on Venemaa praeguse valitsusega üsna tihedas kontaktis.