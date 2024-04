Keskkonnaagentuur andis pea tervele Eestile esimese taseme tormihoiatuse

Laupäeval veidi enne südaööd on kollaseks värvunud pea terve Eesti, mis annab märku esimese taseme tormihoiatusest.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal püsib paiguti udu. Mõnel pool võib sadada vähest vihma, õhtul sajab vihma mitmel pool Lääne- ja Põhja-Eestis.

Puhub lõuna- ja edelatuul 5–10, puhanguti kuni 15, saartel ja läänerannikul 9–14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on 10–15, rannikul paiguti 6–7 kraadi.

Peipsi järvel tugevneb Lõuna- ja edelatuul 5–10, õhtul puhanguti 14 m/s. Ilm on peamiselt sajuta, nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 6–9 kraadi.