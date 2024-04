Koolijuht ühiskatsete tõrkest: loodame, et see on meie tuleviku väetis

Liblik toetab ideed, et põhikooli lõpueksamid muutuvad digitaalseks, aga eile juhtunu on tema usku kõvasti murendanud. «Olen pettunud ja juhtunu on kahetsusväärne. Inimesed olid nii meie koolis kui ka teistes riigigümnaasiumites ära teinud suure töö – koos me neid teste tegime – see nõudis suurt ettevalmistust,» rääkis ta.

Nii mõnedki munitsipaalkoolide juhid otsustasid pabertesti kasuks, aga nende lahendust toetas teadmine, et oli olemas keskkond, kus testi läbi viia. «Võib-olla oleks pidanud see olema meile väike ohumärk, aga me ei tahtnud tehnoloogilises arengus tagasi minna. Elame ajastul, kus peaks edasi vaatama,» tähendas Liblik.

Ta lisas, et kuna õpilaste arv on suur, siis mõtlesid nad ka õpetajate töökoormusele.

Seitsmest koolist kahes – Pelgulinna riigigümnaasiumis ja Rae riigigümnaasiumis – otsustati suure huvi tõttu testi täitmine teha kahes jaos. Pooled õpilased tegid eksameid hommikul ja teine osa peale lõunat.

Laupäeval kell 10 alanud riigigümnaasiumite ühiskatseid saatsid tehnilised tõrked ja algul kell 13 lõppema pidanud testi aega pikendati esialgu poole tunni võrra ja seejärel katkestati testi tegemine.

Kell 14 alanud katsed kulgesid küll sujuvamalt, aga ka nende õpilaste tulemusi ei võeta arvesse.

Seda, et EISi tabas tehniline tõrge, on kogu info, mis on praeguseks koolidele teada eile juhtunust.