«MEIE EUROOPA. MEIE JULGEOLEK. MEIE VABADUS. MEIE VÕIMALUS.» ⟩ Reform kinnitas eurovalimiste programmi

Veel ühe olulise teemana tõi Alender esile rohepöörde. «Rohereform on sisult majandusreform. See on Euroopa võimalus olla arengus maailma suurte ees ja kõrval. Lisaks sellele, et kaitsta meie loodust ja elukeskkonda tulevaste põlvede jaoks,» sõnas programmitoimkonna juht.