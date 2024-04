Urmas Paet loodab Brüsselis enda ja Yoko Alender Ansipi kogemusele

Europarlamendi kogemusega Urmas Paet rääkis, et tänases olukorras, kus Venemaa on väga agressiivne ja kujutab otsest ohtu Euroopale, tuleb kõigil tegutseda selle nimel, et see riik peatada. Ta lausus, et üks osa sellest tegutsemisest on ka Euroopa Parlamendi töö. «Aeg ajal ka teiste kolleegide veenmine mingite otsuste ja tegutsemiste vajaduses. See on see, mida tänasel hetkel tuleb teha.»