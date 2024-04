Mullu kasutas jätkutoe abi 213 vanglast vabanenut

Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul on üks pikaajaline kriminaalpoliitiline suund korduvkuritegevuse vähendamine. «Ühe tegevusena on ministeerium juba alates 2015. aastast pakkunud vanglast vabanenule tugiisikut ja võimalust suunduda ajutisele eluasemele. Vabanemisjärgse toe pakkumisega muudame inimesele kogukonda naasmise sujuvamaks ning tagame ka turvalisema ühiskonna,» ütles Timpson.

Justiitsministeeriumi 2023. aasta kuritegevuse ülevaatest nähtub, et lõppenud aastal kasutas tugiisikuteenust 134 ja majutusteenust 79 inimest. Ühe kuu möödudes pärast teenuste kasutamist jõudis neist tööturule 71 protsenti, mis on võrreldes 2022. aastaga kaheksa protsenti rohkem. Tugiisikuteenuse peamine sihtrühm on vanglas oma karistuse lõpuni kandnud inimesed, kuna neil ei ole käitumiskontrolli ja nende retsidiivsus on võrreldes teiste vabanenutega kõrgem. Aastatel 2021-2023 vabastatud eluaegsetest vangidest on kõik kasutanud jätkutuge.