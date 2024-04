Õnnetuses viga saanud noormees ja raskelt haige laps ootavad annetusi

TÜK Lastefond kirjutas pressiteate vahendusel, et Ragnari ja Markuse hingamisteid aitaks avatuna hoida innovaatiline vibratsioonivest, mille hind koos käibemaksuga on 11 590 eurot. Et laste peredel sellist summat kusagilt võtta ei ole, paluvad nad Lastefondi vahendusel heade inimeste abi.

«16-aastane Markus kukkus veebruari alguses sporti tehes nõnda õnnetult, et murdis viienda kaelalüli. Praegu on ta üla- ja alakeha osaliselt halvatud, ta ei saa liigutada sõrmi ega jalgu ning mure on ka hingamislihastega. Iseseisvalt ta köhida ei suuda ja nii on vibratsioonivest talle hädavajalik abivahend,» kirjeldas TÜK Lastefondi strateegiajuht Siiri Ottender-Paasma.

Ühe-aastane Ragnar. Foto: TÜK Lastefond

Ragnar tähistas aga jaanuaris oma esimest sünnipäeva. «Enneaegsena siia ilma saabunud poiss ei osanud ise neelata, praegu kimbutab teda pidevalt kopsupõletik, millega käivad kaasas lämbumishood. Kaasaegne vibratsioonivest aitaks veeldada sekreeti ning tagada seeläbi parema hingamisteede avatuse,» sõnas Ottender-Paasma, selgitades, et vibratsioonivesti saab kasutada kodus ja see on hea abiline taastumisel.

Erilisi veste saab tellida Ameerika Ühendriikidest ja need jõuaksid lasteni mõne nädala jooksul.

Kuidas annetada? Annetuse saab teha helistades Lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele. Annetussumma lisatakse sama kuu telefoniarvele: helistades 900 5025, annetad 5 eurot

helistades 900 5100, annetad 10 eurot

helistades 900 5500, annetad 50 eurot Või ülekandega Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele, märkides selgitusse «Ragnar ja Markus»: Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813 Coop IBAN EE824204278603586607