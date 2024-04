Tallinnas leitakse igal aastal uusi looma- ja taimeliike

«Sellised leiud näitavad, et Tallinn on endiselt elurikkuse oaas. Meie linnas on säilinud palju väärtuslikke kooslusi, kus sellised haruldused on endale elupaiga või peatumiskoha leidnud. Mida rohkem Tallinnas avatud silmadega ringi käia, seda rohkem võib selliseid üllatusi avastada. Ja Tallinn on selliseid looduse üllatusi täis!» ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti looduskaitse juhtivspetsialist Meelis Uustal.

Üks erilisemaid leide on kaks aastat tagasi keskkonna- ja kommunaalameti tolmeldajate uuringu käigus märgatud mesilane Anthidium florentinum, kellel veel eestikeelset nime polegi. «Uuringu käigus leiti kahtlase välimusega villamesilane ja kui entomoloog hakkas teda mikroskoobi all lähemalt vaatlema, selgus et tegemist on hoopis Vahemere-äärse villamesilase liigiga. Eriliseks tegi Tallinna leiu see, et tegemist on koguni liigi esimese kindlaks määratud leiuga Põhja-Euroopas,» rääkis Uustal.