Tartu maakohtu esimeheks sai Marek Vahing

«Tartu maakohtu uus esimees on pidanud juba enne ametisse nimetamist vajalikuks kaasa lüüa kohtute arengukava koostamise tööprotsessis, juhtides kohtute kommunikatsiooni valdkonda,» ütles Timpson.

«Iga juhi üheks olulisemaks tööriistaks on hea kommunikatsioon – seda nii asutusesiseselt kui väljapoole. Hea meel, et Marek Vahing on võtnud enda ülesandeks selgitada ka laiemalt kohtute tegevuse olulisust ja vajalikkust. Selge kommunikatsiooni abil saab ühiskond mõista paremini kohtute töö sisu, mille läbi õigusriik püsib tugev,» lisas Timpson.