Sügisest muutub Ida-Virumaa õpetajatele lisatasu maksmise kord

Ida-Virumaa õpetajatele, kes õpetavad eesti keeles, maksab riik lisatasu. Ent nii sügisel kui ka märtsis see palgalisa viibis, kirjutas Postimees. Kuigi sügisel, pärast pikka maksetega viivitust, ütles haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200), et uuel aastal lähevad asjad ladusamalt, siis nii see ei olnud.

Kristina Kallas selgitas Postimehele, et uue aasta alguses viibis palgalisa seetõttu, et Ida-Virumaa omavalitsused pidid esitama eelmise korra rahakasutuse aruande, mis aga paljudel KOVidel viibis. «Nad ei esitanud seda tähtajaks. Lisaks oli ka üle saja uue õpetaja, kellele taotleti lisatasu ja oli vaja tõendada, et õpetaja oli ära teinud C1 taseme eksami või kas uuel õpetajal oli eesti keele oskus,» selgitas Kallas ja lisas, et uute õpetajate kõik dokumendid tuli üle kontrollida.