POSTIMEES BRÜSSELIS ⟩ Euroopa transpordivolinik: Rail Baltic saab raha, kuniks see projekt on valmis

Brüsselis Connecting Europe 2024 nimelisel konverentsil oli kohal mitu tuhat transpordiettevõtjat, ministeeriumide esindajat ning teisi asjasse puutuvaid tegelasi. Connecting Europe on 2014. aastal asutatud Euroopa Liidu fond transpordi-, energeetika-, digi- ja telekommunikatsiooniprojektide infrastruktuuri investeeringuteks üle liidu, mille eesmärk on suurem ühenduvus liikmesriikide vahel. Konverentsil arutati eri paneeldiskussioonides detailselt Euroopa transpordivõrku puudutavaid küsimusi, samuti oli see oluline koht kontaktide loomiseks ja poliitikute seas lobi tegemiseks. Selleks oli The Square'i nimelises konverentsikeskuses loodud lausa messilaadne väljapanek, kus eri transpordiettevõtted ja projektid iseennast tutvustasid. Teiste seas oli mõistagi kohal ka Rail Baltic, mis tõmbas kokku täiesti arvestatava arvu huvilisi.