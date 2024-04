«Vee alt kaevati välja üle 250 tonni reostunud pinnast. Nende tööde käigus aga leiti maismaal asuv vana trass. Nüüd kaevame rannapargi alalt välja reostuse põhjustanud betoonist toru,» vahendas Põhja-Tallinna valitsus Pihlapi sõnu.

«Peagi algavate tööde käigus kaevatakse välja 157 meetrit reostunud betoontoru ja suunatakse utiliseerimisele. Lisaks eemaldatakse tööde käigus ka reostunud pinnas. Veendumaks, et reostunud ala on lõplikult puhas, võetakse pinnaseproovid. Kui proovide tulemused on korras, siis ala täidetakse puhta pinnasega ja korrastatakse,» ütles Pihlap.