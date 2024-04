Eestis on ligi 25 000 last ohtlike nakkushaiguste vastu kaitseta

Samal teemal Eesti GRAAFIKUD Täbar vaktsineerimise seis: Eestit võib varsti tabada uus haiguspuhang

WHO soovitusliku 95 protsendi asemel on Eestis mitmete vaktsineerimistega hõlmatus kukkunud juba 70 protsendi piirimail. Ekspertide hinnangul tähendab see suurt ohtu uute haiguspuhangute tekkeks, märkis tervisekassa.

Kui veel 2014. aastal ületas laste vaktsineerimisega hõlmatus Eestis kõigi olulisemate riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide lõikes WHO soovituslikku 95 protsenti ja püsis 2021. aastani üle 90 protsendi, siis viimastel aastatel on vaktsineerimisega hõlmatus järsult langenud ja jääb praegu sõltuvalt vaktsiinist keskmiselt vaid 73-85 protsendi vahele. 2023. aasta seisuga on Eestis ligikaudu 25 000 kuni 16-aastast last õigeaegselt vaktsineerimata.

Vaktsiinihirm on jõudnud kriitilise piirini

«Laste hõlmatus immuniseerimiskava vaktsiinidega oli väikses languses juba enne COVID-19 pandeemiat, kuid pandeemia ajal ja selle järel on hõlmatus järsult langenud. Praeguseks on see jõudnud kriitilise piirini, kus oht uute haiguspuhangute tekkeks on väga suur,» ütles terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Kärt Sõber. «Tänu vaktsineerimisele ei ole mitmeid haigusi Eestis juba ammu nähtud - näiteks difteeriat ei ole avastatud alates 2001. aastast ning lastehalvatust alates 1961. aastast,» lisas Sõber.

«Vaktsiinid on olnud osa meie ühiskonna kaitsest juba ligi sajandi ning aidanud mitmeid raskeid haigusi seljatada. Kahjuks on need haigused maailmas endiselt levimas ja seetõttu ka Eestist vaid ühe lennureisi kaugusel,» ütles tervisekassa vaktsineerimise teenusejuht Hanna Jäe. «Uute haiguspuhangute ennetamiseks on väga oluline, et immuniseerimiskavaga tasuta võimaldatud vaktsineerimised oleks tehtud õigeaegselt.»