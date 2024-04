Kaitseliidu endine juht Riho Ühtegi liitub kaitsetööstusettevõttega SensusQ

«Nüüd, kui oleme Ukrainas end tõestanud, on nõudlus hüppeliselt kasvanud, kuid valdkonna kitsaskohtade navigeerimiseks tulevad pikaajalise kogemusega eksperdi teadmised ja nõu alati kasuks,» kommenteris SensusQ asutaja ja tegevjuht Marko Kaseleht.

Ühtegi liitus Kaitseliiduga 1990. aastal ja oli üks asutajaliikmetest. Ühtegi oli Kaitseliidu ülem 2019. aastast 2023. aastani. Karjääri jooksul on ta teeninud kaitsejõudude peastaabi luureosakonna ülemana, Eesti Luurepataljoni ülemana ja kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülemana.

Ühtegi sõnul jääb riigi julgeolek tema jaoks alati tähtsale kohale. «Viimastel aastatel on Eesti panustanud tugevalt oma kaitsevõimekuse suurendamisse ja esikohale on kerkinud tarkade süsteemide kasutuselevõtt. Mul on hea meel jätkuvalt panustada Eesti kaitsetehnoloogia arengusse ja aidata kaasa järgmise kaitsetööstuse eduloo sünnile,» lausus Ühtegi.