Postimehe Fond ⟩ Jaan Tõnissoni nimelised raamatugrandid on jagatud

Eerik Jõks « Kirikulaulu teadmuse varakamber»

Eestis on kujunenud olukord, milles kirikukultuur on ühiskondliku mõtlemise muutumise tagajärjel jäänud perifeersesse staatusesse. Raamat avab lugejale kirikulaulu, eriti aga akadeemilisel mõtlemisel tugineva kirikulaulu, teadmuse varakambri. Praegu on see mõttemaailm looritatud ja paljuski saatuse hooleks jäetud. Mis kunagi oli enesestmõistetav, on nüüd haihtunud pea jälge jätmata. Raamat annabki võimaluse mõtestada uuesti kirikulaulu teadmus ja avastada Euroopa ja Eesti professionaalse muusikakultuuri ühe tuumkomponendi salapärane maailm kirikulaulu ajaloo ülevaatliku tutvustamise ja kirikulaulule lähenemise erinevate meetodite tutvustamise kaudu.