Eesti vanim ja jämedaim arukask hääbus

Airi Hallik-Konnula seltsingust Roheline Urvaste rääkis, et üks suur haru murdus juba varem ja puu suri loomulikku surma. «Kask oli seest mädanenud ja praegu on hääbuv iid teepervel lihtsalt maas. Minu jaoks on see loomulik ja ilus,» ütles Hallik-Konnula.