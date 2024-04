Kongressil osalejad tõid välja, et Eesti ja teiste Nõukogude okupatsioonist vabanenud riikide kogemus on neile väga tähtis. «See, mis on olnud teie minevik, on meie tulevik,» lausus Baškortostani rahvusliku liikumise eestkõneleja Aygul Lyon.

Vene põlisrahvaste esindajad hakkasid omavahel tihedamalt suhtlema kahe aasta eest, kui jõuti äratundmisele, et Venemaa sõda Ukraina vastu on tegelikult impeeriumi huku algus. Kultuuride ja keelte pikaajalisest allasurumisest hoolimata on paljude väiksemate rahvuste tuumikud alles ning nad on otsustanud koos tegutseda, et saavutada võimalusel vabadus ja riiklik iseseisvus.